Собственное производство молока и мяса наладят в Вуктыле

В Вуктыле (Республика Коми) намерены наладить собственное производство молока и мяса, чтобы обеспечить потребности населения. Об это на своей странице в соцсети «Вконтакте» рассказала глава города Гульнара Идрисова.

По ее словам, предпринимателю уже выделен участок, на котором будет заготавливаться сено. Руководитель молокозавода договорится о поставке 80 голов коров на 2022 год. Сейчас проводится капремонт кровли и помещений фермы.

Молокозавод обеспечат необходимым оборудованием и техникой, в том числе для переработки молочной продукции. Будут обустроены стойловые места и проведен косметический ремонт. Инициативный предприниматель Вуктыла получил на эти цели грант в размере 16,9 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ».

По словам агрария, сейчас вся молочная и мясная продукция завозится в район извне. Осенью и весной из-за ледостава поставки почти сводятся к нулю. Существующее хозяйство в селе Дутово не может обеспечить всё население свежей сельхозпродукцией.

Реализация проекта позволит наладить круглогодичный выпуск продукции. Ожидается, что ежемесячно ферма будет производить 26 т молока и 1,3 т мяса.