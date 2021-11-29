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Посольство РФ рекомендовало туристам быть готовыми покинуть ЮАР

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Санобработку на рейсах из ЮАР проводят специфическим образом. Видео процесса в МИЦ «Известия» прислали российские туристы. Тем временем посольство России призывает соотечественников быть готовыми покинуть ЮАР. Причина — распространение штамма коронавируса «Омикрон». Некоторые туристы не могут вылететь из-за отмены рейсов, передает телеканал «Известия». Страны приостанавливают авиасообщение с Южной Африкой.

«Мы узнали за сутки о том, что их отменили. Мы уже жили в гостинице, предполетное настроение было назад. Нам пришло уведомление от «Катарских авиалиний» о том, что отменили все рейсы. Мы начали думать, что делать, сняли вместо гостиницы квартиру, сейчас в квартире живем. Купили назад билеты через Эфиопию на следующую неделю, последнее, что летает. Из Эфиопии в Москву прямой рейс вроде как есть. Но не факт, конечно, что еще не отменят», — рассказал российский турист Константин Терещенко.

Запреты на перелеты ввели: США, Британия, члены ЕС, арабские страны и ряд других государств.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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