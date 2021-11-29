Эксперты оценили целесообразность покупки подешевевших акций

В условиях резкого обвала российского фондового рынка актуальной остается покупка бумаг нефтегазовой отрасли и банковского сектора. Такое мнение высказали опрошенные газетой «Деловой Петербург» 29 ноября эксперты.

Резкое падение на российском фондовом рынке последовало за недостоверными сообщениями западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину. После этого стремительно обвалился индекс Мосбиржи и РТС, на пике паники они теряли 12 и 18% соответственно.

Однако аналитики сходятся во мнении, что о нисходящем тренде говорить не приходится и характеризуют ситуацию как кратковременную коррекцию вниз.

«Стоит использовать эту возможность для покупки изрядно просевших в цене бумаг. Следует обратить внимание на акции нефтегазовых компаний. Пока цены на газ и нефть не спешат сильно падать, а фактор скорой зимы (отопительный сезон) может даже подтолкнуть цены на энергоносители ещё выше. Также неплохо смотрятся бумаги банковского сектора. Их тоже коснулась волна распродаж, но краткосрочный негативный эффект от повышения ключевой ставки не продлится долго», — рассказал в беседе с «ДП» директор ООО «Единый фондовый брокер» Артем Арзамасцев.

В настоящий момент на фондовом рынке наблюдается период восстановления, однако эксперты не считают, что падение осталось в прошлом, и призывают инвесторов не торопиться с вложениями средств.

«Покупать пока рано, поскольку снижение вскоре может возобновиться. Внешний фон неоднозначный: в США на рынке акций началась коррекция, доходности долговых бумаг перешли к росту. Европейские акции также вступили в коррекционную фазу на фоне новых локдаунов. Российские акции под давлением геополитических рисков <...> И хотя Индекс Мосбиржи перешел к росту, отскок выглядит неубедительным», — отметила руководитель отдела анализа акций «Финам» Наталья Малых.

Подробнее читайте в материале «Делового Петербурга»: «Последствия разгрома: инвесторы задумались о покупке подешевевших акций».