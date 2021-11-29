Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19 за сутки
Политика
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров
Общество
Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90
Мир
Саакашвили заявил о непризнании грузинского правосудия
Мир
В Киргизии проходит митинг оппозиции после выборов
Общество
Метеоролог спрогнозировал белую зиму на текущей неделе в Москве
Общество
МИД РФ анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол

Эксперты оценили целесообразность покупки подешевевших акций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В условиях резкого обвала российского фондового рынка актуальной остается покупка бумаг нефтегазовой отрасли и банковского сектора. Такое мнение высказали опрошенные газетой «Деловой Петербург» 29 ноября эксперты.

Идут на свет: частные инвесторы поверили в атомную энергию
Эксперты оценили привлекательность урановых активов

Резкое падение на российском фондовом рынке последовало за недостоверными сообщениями западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину. После этого стремительно обвалился индекс Мосбиржи и РТС, на пике паники они теряли 12 и 18% соответственно.

Однако аналитики сходятся во мнении, что о нисходящем тренде говорить не приходится и характеризуют ситуацию как кратковременную коррекцию вниз.

«Стоит использовать эту возможность для покупки изрядно просевших в цене бумаг. Следует обратить внимание на акции нефтегазовых компаний. Пока цены на газ и нефть не спешат сильно падать, а фактор скорой зимы (отопительный сезон) может даже подтолкнуть цены на энергоносители ещё выше. Также неплохо смотрятся бумаги банковского сектора. Их тоже коснулась волна распродаж, но краткосрочный негативный эффект от повышения ключевой ставки не продлится долго», — рассказал в беседе с «ДП» директор ООО «Единый фондовый брокер» Артем Арзамасцев.

В настоящий момент на фондовом рынке наблюдается период восстановления, однако эксперты не считают, что падение осталось в прошлом, и призывают инвесторов не торопиться с вложениями средств.

«Покупать пока рано, поскольку снижение вскоре может возобновиться. Внешний фон неоднозначный: в США на рынке акций началась коррекция, доходности долговых бумаг перешли к росту. Европейские акции также вступили в коррекционную фазу на фоне новых локдаунов. Российские акции под давлением геополитических рисков <...> И хотя Индекс Мосбиржи перешел к росту, отскок выглядит неубедительным», — отметила руководитель отдела анализа акций «Финам» Наталья Малых.

Подробнее читайте в материале «Делового Петербурга»: «Последствия разгрома: инвесторы задумались о покупке подешевевших акций».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021