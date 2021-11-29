Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Коми

Под Ухтой (Республика Коми) в результате столкновения отечественной легковушки и микроавтобуса пострадали три человека. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла вечером 28 ноября на 297-м км автодороги Сыктывкар – Ухта. По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-21124 потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Peugeot Boxer.

Водитель легковушки получил черепно-мозговую травму и ушиб лица, его 18-летняя пассажирка – черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника. Их госпитализировали. Также пострадала 53-летняя пассажирка микроавтобуса. У женщины диагностировали ушиб голени.

В Госавтоинспекции отметили, что более тяжелых травм людям удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности.

28 ноября сообщалось, что в Самаре легковой автомобиль на огромной скорости врезался в столб, после чего загорелся. Охранникам рынка, недалеко от которого произошло ДТП, удалось вытащить из салона пассажира, однако водитель сгорел заживо.