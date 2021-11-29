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Аналитик рассказала о перспективах российского рубля

Аналитик Бодрова рассказала о перспектвах российского рубля
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Cнижение курсов иностранных валют в паре с рублем в понедельник, 29 ноября, — это техническая коррекция, доллар США может уйти к 75 рублям. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари».

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Ранее в этот день курс доллара снизился до 74,8 рублей — на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Курс евро упал на 1,16 рубля, приблизившись к 84,34 рублям.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составила $75,8 за баррель, что на 4,24% выше цены на закрытии предыдущей сессии 26 ноября. Стоимость фьючерсов нефти WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла $71,62 за баррель, что на 5,09% выше цены предыдущего закрытия рынка.

Бодрова подчеркнула, что пока риск осложнения эпидемиологической обстановки по COVID-19 остается высоким, «о заметном укреплении рубля речи не идет».

«Отношение к риску на мировых рынках капитала остается негативным, цены на нефть пока не отыграли и половины пятничного провала. Эмоциональный градус в валютных парах сохраняется пока слишком высоким, чтобы говорить о какой-то смене настроений», — добавила аналитик.

Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, считает, что не стоит спешить радоваться сегодняшнему укреплению рубля, прогнозируя повышение стоимости доллара США до 74 или 75 рублей «с перспективой выхода выше».

«Это может быть всего лишь откатом перед штурмом новых промежуточных вершин выше 75 рублей за доллар», — пояснил он.

Экономист напомнил, что в течение последнего месяца рубль по отношению к американской национальной валюте уже потерял 8%. В конце октября доллар США стоил 69,21 рубля.

По его словам, рубль малопривлекателен в силу возможного дальнейшего роста ключевой ставки Банка России. Поэтому иностранные инвесторы повременят с покупками российского госдолга, по крайней мере «до более определенной ситуации с трендом процентных ставок на кредитном рынке», сказал он «Известиям».

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