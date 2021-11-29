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Лукашенко назвал Белоруссию звеном в цепи обострения обстановки в регионе

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Белоруссия стала звеном в цепи обострения военной обстановки в регионе. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил глава государства Александр Лукашенко во время совещания по вопросам военной безопасности.

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«Посмотрите на карту, да и любой из вас представляет, что происходит вокруг нашей Беларуси. Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи», — цитирует его БелТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что замысел противников республики пока неизвестен, однако, по словам президента, представить его уже можно.

25 ноября белорусский лидер заявил о желании США развязать войну. По его словам, американские власти пытаются это сделать руками поляков, прибалтов и украинцев, используя тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия заступится за Белоруссию, если Минск запросит помощи в случае нарушения НАТО территориальной целостности страны.

До этого, 22 ноября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее мигранты покинули палаточный лагерь и перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

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