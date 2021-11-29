Экс-мэра Тбилиси задержали у суда во время процесса над Саакашвили

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава 29 ноября задержан за неподчинение полиции у суда, где проходит процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом 29 ноября сообщил журналистам представитель МВД страны Гога Меманишвили.

«Гиги Угулава задержан в административном порядке по статье 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает неподчинение полиции», — заявил Меманишвили.

Протестующие собрались на площади у суда, дорогу к которому перекрыли полицейские. Происходят столкновения, несколько человек ранены. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Саакашвили уже доставили в суд на рассмотрение дела о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Судебный процесс проходит в Тбилисском городском суде. Он продлится два часа. Дело рассмотрит коллегия судей.

По данным гособвинения, в ноябре 2007 года во время разгона оппозиционных протестов в Тбилиси спецназ незаконно использовал резиновые пули, были избиты сотни митингующих. Как полагает прокуратура, по заданию президента отряд спецназначения полиции ворвался в здание телекомпании «Имеди», вещание было остановлено, а контроль над эфиром забрали власти.

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