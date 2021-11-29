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Новостройки начали вытеснять гипермаркеты в Петербурге

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Рынки и гипермаркеты Санкт-Петербурга, оказавшись в сложных условиях во время пандемии, уступают место новым жилищным комплексам. Об этом 29 ноября пишет газета «Деловой Петербург».

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Выбор застройщиков падает на участки торговых объектов из-за их транспортной доступности. Как правило, такие точки размещаются в центре крупного жилого массива с развитой инфраструктурой. Исключение составляют гипермаркеты на выезде из города, у оживленных магистралей. В первую очередь интерес для редевелопмента представляют гипермаркеты в обжитых районах или между центром и «спальниками».

«Данный тип объектов обычно не очень эффективно использует участок — здание одноэтажное, парковка открытая наземная. Плюс сам сегмент находится в непростой ситуации из-за конкуренции с онлайн-торговлей, новыми дискаунтерами, дарксторами, магазинами у дома», — рассказал руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев.

Кроме того, сменить свои функции могут участки некоторых торгово-сервисных объектов советской постройки и наименее успешные ТЦ или ТРЦ, которые не выдерживают конкуренции из-за неудачной локации.

Эксперты указывают на востребованность сервисов и стартапов, которые помогают автоматизировать бытовые рутинные дела. Так, на онлайн-площадках и сайтах сетевых магазинов можно заказать и найти абсолютно любой товар или услугу, а в связи с введением QR-кодов и ситуации с коронавирусом многие отказываются от посещения массовых мест, что приводит к падению трафика ТЦ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Торг здесь неуместен: новостройки начали вытеснять гипермаркеты в Петербурге».

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