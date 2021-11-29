Лукашенко заявил о новом случае убийства беженца на границе страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 29 ноября, сообщил об убийстве еще одного беженца на границе. По словам белорусского лидера, тело мигранта подкинули пограничникам Белоруссии.

«Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный», — отметил Лукашенко.

Он уточнил, что накануне были найдены трое человек. При этом, по словам президента Белоруссии, в момент обнаружения трупа, пограничники заметили еще три спальных мешка, в связи с этим начался поиск, передает БЕЛТА.

Ранее, 26 ноября, Лукашенко прибыл на границу с Польшей, чтобы посетить транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где находятся ближневосточные беженцы. Он попросил польские власти разрешить мигрантам пройти в Германию через территорию Польши.

Спустя два дня пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии сообщила, что пограничники обнаружили на границе с Литвой тело избитого беженца. Подчеркивалось, что его выбросили литовские силовики.

25 ноября мигранты, требуя освобождения, устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине (Любушское воеводство). Мужчины разбивали стекла, скандировали «Свободу», а также кричали, что цель их прибытия в Европу — Германия.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Позднее беженцы перешли из палаточного лагеря на границе в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.