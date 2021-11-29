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Эрмитаж потребовал вернуть почти 7 млн рублей с обанкротившегося гражданина

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Администрация Эрмитажа потребовала взыскать 6,7 млн рублей с обанкротившегося Николая Завадского, признанного виновным в краже 75 экспонатов музея, пишет 29 ноября газета «Деловой Петербург».

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Летом 2006 года по результатам проверки фондов отдела истории русской культуры Эрмитажа была выявлена недостача 226 предметов. В похищении экспонатов заподозрили семью умершей хранительницы Ларисы Завадской. В частности, фигурантами по уголовному делу проходили ее муж и сын. Дзержинский районный суд Петербурга признал в краже 75 экспонатов виновным супруга женщины Николая Завадского. Его приговорили к 5 годам колонии и обязали выплатить 7,388 млн рублей в пользу музея.

В апреле 2021 года Завадский обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о собственном банкротстве, и уже в июле его признали несостоятельным и назначили процедуру реализации имущества. Мужчина имел незначительные задолженности перед кредитными организациями, в том числе «Сбербанком», «Альфа-банком» и «Русским стандартом».

Невыплаченным остался и долг перед государственным музеем. На момент рассмотрения заявления арбитражным судом Завадский выплатил Эрмитажу 649 тыс. 564 рублей. Оставшуюся сумму в 6,738 млн рублей культурное учреждение и пытается взыскать в рамках банкротного процесса.

В счет уплаты долга могли пойти средства от реализации доли мужчины в квартире на Каменноостровском проспекте в Петербурге, однако финансовый директор Завадского со ссылкой на ответ Росреестра утверждает, что никакой доли в праве на эту квартиру у должника нет. В таком случае кредиторам нечего взыскать с обанкротившегося гражданина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»:«Эрмитаж захотел вернуть почти 7 млн рублей за кражу экспонатов».

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