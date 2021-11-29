В Центре им. Гамалеи призвали не паниковать из-за штамма «Омикрон»

Поднимать панику из-за штамма коронавируса «омикрон» не стоит, все меры профилактики сохраняются, заявил в понедельник, 29 ноября, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику, все те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок», — сказал он.

Гушин также призвал вакцинироваться всех, кто еще не сделал этого, а остальным — пройти ревакцинацию. Как отметил ученый, люди, имеющие иммунитет к COVID-19, гораздо лучше нейтрализуют варианты вируса, в том числе те, которые на сегодняшний день вызывают опасение.

Руководитель лаборатории добавил, что существующие вакцины будут по-прежнему защищать от тяжелого течения коронавируса. Говоря о том, потребуется ли корректировка состава вакцины, Гущин заявил, что ответить на этот вопрос можно будет по результатам экспериментальных исследований, которые могут появиться в мировой научной среде через 3-4 недели.

Ранее, 24 ноября, о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов 28 ноября подчеркнул, что в России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса.

27 ноября врачи назвали группу риска для штамма COVID-19 «Омикрон». По словам медиков из Южно-Африканской Республики (ЮАР), это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Как отметила врач Рудо Матива, люди этого возраста поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Спустя день в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. Всего в страну несколькими рейсами прибыл 61 человек, до того как полеты запретили. Всех их поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19.

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