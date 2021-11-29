Отбор газа из европейских ПХГ в ноябре превысит пятилетний рекорд

Отбор газа из подземных хранилищ Европы достигнет максимального уровня за последние 10 лет. В этом месяце показатель может составить почти 12 млрд куб. м, передает телеканал «Известия». Предыдущий рекорд — в ноябре 2016-го — 11,26 млрд куб. м. В прошлом году было отобрано 8,85 млрд куб. м газа. Сейчас уровень запасов в ПХГ Европы на 16 процентных пунктов ниже среднего за 5 лет. Ноябрьские температуры в Европе на два градуса ниже, чем в 2020 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.