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Полиция применила слезоточивый газ у здания суда перед заседанием по делу Саакашвили

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Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания суда, где должен начаться процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Трансляцию ведет в понедельник, 29 ноября, телеканал mtavari.tv.

Дорога к суду сотрудниками полиции перекрыта, на площади в настоящий момент происходят столкновения. Несколько человек получили ранения.

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Саакашвили уже доставили в суд на рассмотрение дела о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Судебный процесс пройдет в Тбилисском городском суде. Он продлится два часа. Дело рассмотрит коллегия судей.

По данным гособвинения, в ноябре 2007 года во время разгона оппозиционных протестов в Тбилиси спецназ незаконно использовал резиновые пули, были избиты сотни митингующих. Как полагает прокуратура, по заданию президента отряд спецназначения полиции ворвался в здание телекомпании «Имеди», вещание было остановлено, а контроль над эфиром забрали власти.

25 ноября 2021-го Саакашвили в послании к сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность. Предыдущее заседание по делу прошло 10 ноября. Саакашвили в нем участия не принимал.

Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси после его незаконного возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В тот же день политик объявил голодовку. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

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