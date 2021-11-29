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«АвтоВАЗ» сократил цветовую гамму для Lada Niva Travel

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с ноября 2021 года прекратил окрашивать модель Lada Niva Travel в металлик «Черное зеркало». Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

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Отмечается, что на сегодняшний день Lada Niva Travel окрашивают только в пять цветов: «Амазония» (+11 тыс. рублей к цене автомобиля), «Техно» (+11 тыс. рублей), «Борнео» (+11 тыс. рублей) «Снежная королева» (+ 11 тыс. рублей) и «Айсберг» (+ 0 рублей).

Появится ли черный цвет у Lada Niva Travel в будущем неизвестно.

Продажи обновленного внедорожника Lada Niva, который получил приставку Travel, начались 9 февраля 2021 года.

Внешность автомобиля претерпела значительные изменения. У модели появились новый капот, иная решетка радиатора и видоизмененные фары.

Также внедорожник Niva Travel получил новые боковые молдинги, более рельефные накладки на колесные арки, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road автомобиль дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

Также внедорожник Niva Travel получил новые боковые молдинги, более рельефные накладки на колесные арки, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road автомобиль дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

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