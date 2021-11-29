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В Норвегии умер известный видеоблогер Apetor

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Известный норвежский блогер Тор Экхофф, известный на видеохостинге YouTube под ником Apetor, скончался в одном из госпиталей Осло. Об этом со ссылкой на полицию сообщил портал Expressen.

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Трагедия произошла 26 ноября в Конгсберге, в 80 км к югу от Осло. 57-летний мужчина записывал очередное видео. Он шел по льду и провалился под него. Поблизости находился очевидец, он вызвал спасателей и полицейских.

Тора удалось извлечь из воды, на вертолете скорой помощи его доставили в больницу. Но он скончался.

Тор Экхофф оказал большое влияние на видеохостинг. В настоящее время на его канал подписаны более 1,2 млн человек. В своих роликах блогер показывал природу Норвегии, нырял в проруби, катался на коньках по льду и учил туристов, как выползти на лед из полыньи.

Последний ролик блогер записал 22 ноября, в день рождения. Он сообщил подписчикам, что не умер и отмечает 57-летие.

Несколько лет назад Экхофф победил онкологическое заболевание. Спустя несколько дней после операции он нырял в ледяную воду.

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