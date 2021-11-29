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АвтоВАЗ исключил планы по продаже машин с навязыванием допоборудования

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АвтоВАЗ отчитался перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России об отсутствии планов по реализации своих автомобилей с навязыванием дополнительного оборудования. Об этом сообщает в понедельник, 29 ноября, пресс-служба ФАС в Telegram.

Федеральная антимонопольная запросила у АО «АвтоВАЗ» информацию о новых условиях реализации автомобилей. В свою очередь, АвтоВАЗ рассказал ведомству об отсутствии планов обязывать дилеров реализовывать автомобили Lada, навязывая дополнительные аксессуары.

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«Также АвтовВАЗ заинтересован сохранить многообразие комплектаций автомобилей и их оснащение по желанию потребителей», — указано в заявлении ведомства.

Вместе с тем в АвтоВАЗе отметили намерение ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров с 1 декабря. Однако в компании заверили, что данные наборы не будут исключать ранее существовавшие.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что цены на автомобили Lada будут увеличены с 1 декабря 2021 года. Так, в соответствии с условиями дилерского договора будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили.

При этом в прошлый раз АвтоВАЗ увеличил цены на автомобили Lada в среднем на 1,5%. С 18 октября минимальная цена модели Lada Granta составляет 560 тыс. рублей (+1,6%, или 9 тыс. рублей).

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