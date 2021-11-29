Прямой эфир
Общество
При проверках на шахтах Кузбасса выявлено почти 450 нарушений
Мир
Наблюдатель от СНГ назвал выборы в Киргизии свободными и прозрачными
Общество
На Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка
Спорт
Российские теннисисты вышли в четвертьфинала Кубка Дэвиса
Общество
Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90
Армия
Ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Калужской области
Мир
Саакашвили доставили в суд для рассмотрения дела о разгоне митинга
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России зимой
Экономика
Курс доллара на Московской бирже снизился до 74,8 рубля
Мир
Япония закрывает въезд для иностранцев из-за штамма «Омикрон»

Тела 11 погибших на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тела 11 погибших при инциденте на шахте «Листвяжной» в Кузбассе подняты на поверхность. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил представитель экстренных служб.

«На поверхность подняты тела 11 погибших – восьми шахтеров и трех горноспасателей", - сообщил собеседник агентства», — цитирует его слова «РИА Новости».

«Я до сих пор не знаю, как все это объяснить детям»
Вдовы погибших в «Листвяжной» шахтеров рассказали о своих мужьях, их мечтах и о работе супругов в смертельно опасных условиях

Других подробностей пока не сообщается.

Как телеканалу РЕН ТВ рассказали выжившие шахтеры, погибший горный мастер одного из участков шахты, 48-летний Геннадий Белошкурский, спас не менее десятка своих коллег.

Ранее в этот день стало известно, что число пострадавших при аварии превысило 90 человек. 30 из них — горноспасатели. Также в понедельник власти Кузбасса ввели режим ЧС в Кемеровской области в связи со взрывом на «Листвяжной», который произошел 25 ноября.

Прокуроры после трагедии выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 27 ноября на поверхность были подняты тела пятерых погибших шахтеров.

Также 28 ноября стало известно, что число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 76, 64 из них находятся в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых арестовали на два месяца. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021