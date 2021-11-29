Тела 11 погибших на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Тела 11 погибших при инциденте на шахте «Листвяжной» в Кузбассе подняты на поверхность. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил представитель экстренных служб.

«На поверхность подняты тела 11 погибших – восьми шахтеров и трех горноспасателей", - сообщил собеседник агентства», — цитирует его слова «РИА Новости».

Других подробностей пока не сообщается.

Как телеканалу РЕН ТВ рассказали выжившие шахтеры, погибший горный мастер одного из участков шахты, 48-летний Геннадий Белошкурский, спас не менее десятка своих коллег.

Ранее в этот день стало известно, что число пострадавших при аварии превысило 90 человек. 30 из них — горноспасатели. Также в понедельник власти Кузбасса ввели режим ЧС в Кемеровской области в связи со взрывом на «Листвяжной», который произошел 25 ноября.

Прокуроры после трагедии выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 27 ноября на поверхность были подняты тела пятерых погибших шахтеров.

Также 28 ноября стало известно, что число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 76, 64 из них находятся в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых арестовали на два месяца. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.