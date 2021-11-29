В Москве после матча с «Зенитом» ОМОН и полиция задержали десятки болельщиков ЦСКА

Массовые задержания футбольных фанатов прошли в Москве в воскресенье после матча 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) со счетом 2:0. ЦСКА–«Зенит» (0:2), состоявшемся на «ВЭБ-Арене». В отделения полиции доставлены десятки болельщиков столичной команды, в понедельник, 29 ноября, подтвердили «Известиям» в пресс-службе столичного главка МВД.

Причиной названо использование пиротехники на трибунах. Фанаты зажгли десятки фаеров. По данным журналиста Василия Конова, по окончании матча правоохранители не выпустили фанатов с их секторов на арене ЦСКА.

По словам одного из задержанных, в полицейское отделение вместе с ним были доставлены женщины и дети. У всех взяли отпечатки пальцев, проверили документы и сделали фото. После этого задержанных отпустили.

«За несовершеннолетними вызывали родителей, их оформляли, как и всех», — сказал болельщик «Спорт-Экспрессу».

Глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался о задержании болельщиков ЦСКА, отметив, что будет разбираться в деталях произошедшего. Как уточняет «Газета.Ru», полицейские работали медленно, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.

Руководство ЦСКА осудило использование болельщиками пиротехники, но отметило, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку фанатам.