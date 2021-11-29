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На фабрике «Фанема» в Ленобласти произошел взрыв

Опубликовано видео с места взрыва на фабрике в Ленобласти
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На фабрике «Фанема» в Гатчинском районе Ленинградской области в понедельник, 29 ноября, произошли взрыв и пожар. Кадры с места происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

По данным Гатчинской городской прокуратуры, в настоящее время организована проверка по факту произошедшего. Кроме того, также будет дана оценка соблюдению техники безопасности на предприятии.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что возгорание было локализовано в 07:37 (совпадает с мск) на площади 2 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС России продолжают соответствующие работы.

Ранее, 27 ноября, на территории завода в Нижегородской области (Россия) прогремел взрыв. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м.

В результате ЧП два человека пострадали, их госпитализировали.

По факту происшествия на заводе в Дзержинске возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

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