В Горячем Ключе пропала 12-летняя девочка

В Горячем Ключе пропала 12-летняя Милана Шалжиян. Ребенок ушел из дома 28 ноября и обратно не вернулся. О местонахождении девочки ничего неизвестно. Об этом сообщает сайт «Лиза Алерт».

Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Пропавшая была одета в черную дубленку с капюшоном, темные брюки и ботинки, а также красную кофту.

Ранее, 15 ноября, в Иваново нашли пропавшую семилетнюю девочку. Ребенка обнаружила местная жительница на улице Куконковых в районе торгового центра «Евроленд». Уточнялось, что девочка сидела на остановке общественного транспорта и очень замерзла.

Отмечалось, что девочка не пошла домой после кружка в детском доме творчества.