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Саакашвили доставили в суд для рассмотрения дела о разгоне митинга
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Саакашвили доставили в суд для рассмотрения дела о разгоне митинга

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Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в суд на рассмотрение дела о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Об этом 29 ноября сообщил грузинский телеканал «Первели» в трансляции в Facebook.

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Как следует из опубликованных кадров, территория у суда оцеплена полицией. По периметру выставлены водометы, установлены металлические ограждения.

Журналисты также смогли снять выезд автомобилей, в том числе конвойных, из Горийского военного госпиталя, где политик находится после завершенной голодовки.

Судебный процесс пройдет в Тбилисском городском суде. Он продлится два часа. Дело рассмотрит коллегия судей.

25 ноября Саакашвили в послании к сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность.

Предыдущее заседание по делу прошло 10-го ноября. Саакашвили в нем участия не принимал.

Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси после его незаконного возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В тот же день политик объявил голодовку. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

19 ноября специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика, с большой вероятностью, может развиться кома с возможным летальным исходом. Экс-президента доставили в военный госпиталь в Гори.

По данным гособвинения, в ноябре 2007 года во время разгона оппозиционных протестов в Тбилиси спецназ незаконно использовал резиновые пули, были избиты сотни митингующих.

Как полагает прокуратура, по заданию президента отряд спецназначения полиции ворвался в здание телекомпании «Имеди», вещание было остановлено, а контроль над эфиром забрали власти.

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