Актер Макконахи передумал баллотироваться на пост губернатора штата Техас

Американский актер Мэттью Макконахи решил не претендовать на пост губернатора американского штата Техас. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Twitter в понедельник, 29 ноября.

О данном намерении актер сообщил 10 марта. Макконахи тогда подчеркнул, что в настоящее время политика выглядит для него «гнилым делом». При этом он напомнил, что является уроженцем штата Техас и проживает там вместе со своей семьей.

«Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — заключил актер.

В опросе Техасского университета и Dallas Morning News, который был опубликован 21 ноября, отмечалось, что при очном противостоянии 43% жителей Техаса поддержали бы актера, тогда как 35% — республиканского губернатора Грега Эбботта, который является действующим главой штата. Кроме того, Макконахи получил бы большее количество голосов (50%) в гонке с демократом Бето О'Рурком (27%).

В ноябре 2019 года Макконахи помог приготовить и раздать 1,6 тыс. благотворительных обедов спасателям и людям, которые оказались без крова из-за пожаров в Калифорнии. В Сети его жест оценили.