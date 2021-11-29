Курс доллара на Московской бирже снизился до 74,8 рубля

Курс доллара к рублю в понедельник, 29 ноября, снизился на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Таким образом, курс доллара составил 74,8 рубля. Тогда как курс евро снизился на 1,16 рубля, его значение приблизилось к 84,34 рубля.

Ранее, 27 ноября, экономист Татьяна Куликова посчитала, что падение курса российской валюты ускорил тот факт, что президент США Джо Байден одобрил выпуск нефти из резервов. По ее словам, влияние также оказала пандемия коронавируса. При этом Куликова подчеркнула, что в ближайшие годы стоит ожидать резкого ослабления американской валюты к евро.

Вместе с тем 21 ноября старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич предрек сохранение крепких позиций доллара США в ближайшие полгода по отношению к основным мировым валютам. По его словам, на фоне газового кризиса евро окажется аутсайдером по отношению к позициям доллара и рубля.