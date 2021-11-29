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В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в России выявили 33 860 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3 434), Московской области (2236) и Санкт-Петербурге (2181).

За последние 24 часа от последствий коронавируса скончались 1209 человек, полностью выздоровели 27 700 человек.

Всего с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировано 9 604 233 случая COVID-19. Скончались 273 964 пациента, выздоровели 8 295 811 человек.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о необходимости ревакцинации, рассказал, что препарат «Спутник Лайт» наиболее подходит для ревакцинации после первой прививки «Спутником V».

Он уточнил, что пройти ревакцинацию после «Спутника V» можно и другим препаратом, однако комбинация со «Спутником Лайт» дает лучший эффект.

24 ноября президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По словам российского лидера, решение о прохождении процедуры вакцинации должно быть добровольным.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» является первым компонентом «Спутника V». При этом «Спутник V» — это первый в мире зарегистрированный препарат против COVID-19. Данная вакцина была зарегистрирована в мае.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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