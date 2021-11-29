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Россиянка рассказала об отмене рейсов из ЮАР из-за штамма COVID-19

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Российская туристка Екатерина Ганина в беседе с «Известиями» в понедельник, 29 ноября, рассказала, что попасть на борт самолета для вылета из ЮАР в РФ из-за нового штамма коронавируса невозможно.

«Обратные билеты у нас были на 29 число. Турецкие авиалинии отменили перелет, отменили полностью авиасообщение с ЮАР и деньги за эти билеты вернуть невозможно, как и обменять», — рассказала туристка.

По ее словам, о невозможности попасть на борт самолета, который последует из ЮАР стало известно в понедельник. Что делать дальше — не ясно, заключила Ганина.

Причиной отмены авиаперелетов послужило обнаружение в Африке нового штамма коронавируса «Омикрон».

О том, что Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса «Омикрон», стало известно 26 ноября. Ограничение также распространяется на иностранных граждан, находящихся в указанных странах в течение последних 10 дней.

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24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Вместе с тем в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

При этом 28 ноября в Совфеде заявили о высокой вероятности наличия в России нового штамма COVID-19 «Омикрон». По мнению российского сенатора, заслуженного врача РФ Владимира Круглого, новый штамм COVID-19 «Омикрон» с высокой вероятностью уже есть в России. При этом он отметил, что вариант вируса в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта.

Также в этот день в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. Всего в страну несколькими рейсами прибыл 61 человек, до того как полеты запретили. Всех их поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19.

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