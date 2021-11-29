Киев потребовал от ФРГ репарации за утраченное культурное наследие

Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что правительство Германии должно выплатить Киеву компенсацию за утраченные в годы Второй мировой войны культурные ценности.

Свое письмо он направил на имя представителя Фонда «Берлинская певческая академия» Георгу графу цу Кастель-Кастель, сообщает 28 ноября агентство «Укринформ».

Мельник пишет, что отказывается от от участия в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха, объясняя решение игнорированием со стороны Берлина требований Киева в получении компенсации за потери Украины во время ВОВ.

«Немецкому правительству было подчеркнуто, что украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации», — говорится в письме.

Сообщается, что среди указанных послом ценностей фигурирует архив нот Иоганна Себастьяна Баха, его стоимость превышает десятки миллиардов евро, он был передан кабинету министров Герхарда Шредера в 2001 году.

В апреле Мельник призвал Берлин как можно скорее и безо всяких условий добиться вступления его страны в Североатлантический альянс, поскольку Германия несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа.

Тогда читатели немецкого издания Welt am Sonntag возмутились тем, что Мельник апеллирует к национальному чувству вины немцев. Некоторые усомнились в дипломатичности посла.