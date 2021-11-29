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Панамское судно с бананами протаранило волнорез в японском порту

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Панамское судно Lady Rosemary, перевозившее более 9 тыс. тонн бананов, протаранило волнорез на выходе из японского порта Фукуока. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает японский портал NHK.

В ходе заплыва капитан Lady Rosemary не справился с управлением и допустил столкновение с волнорезом. По данным портала, судно перевозило 9576 тонн груза, на борту также находились 20 японских и 22 филлипинских моряка. В результате инцидента никто не пострадал.

При этом спасательную операцию осложняет тот факт, что в настоящий момент из судна в результате столкновения вылилось некоторое количество нефти. Объемы утечки уточняются.

Ранее, 8 ноября, поступил сигнал о бедствии на борту контейнеровоза Rise Shine. Сообщалось, что Rise Shine сел на мель и получил несколько пробоин. Все 14 членов экипажа судна Rise Shine, которые являются гражданами Китая, были спасены. Позже специалисты смогли откачать 40 тонн топлива с судна.

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