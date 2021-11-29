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Уголовное дело из-за пересечения границы РФ китаянкой вплавь направили в суд

Уголовное дело в отношении китаянки, которая вплавь пересекла границу РФ, направили в суд
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Уголовное дело в отношении жительницы Китая, которая спрыгнула с теплохода на реке Амур, а затем вплавь пересекла российскую границу для того, чтобы устроиться на работу в РФ, передали в суд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 ноября на сайте прокуратуры Амурской области.

Инцидент произошел летом. Китаянка совершила прогулочный рейс на теплоходе, в ходе путешествия она определила место максимального приближения к российскому берегу. После чего она снова купила билет на теплоход.

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Однако во время второй прогулки на судне 23-летняя девушка спрыгнула в реку и вплавь пересекла границу России. Иностранную гражданку задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области.

Прокуратура города Благовещенск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки Китая. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ («Пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»).

Китаянке грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее, в августе, появились сообщения о том, что гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища.

В заявлении Генерального консульства России в Саппоро говорилось о том, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию об этом человеке. В Генконсульстве тогда заявили о намерении добиться соответствующего информирования со стороны японских властей, а также провести встречу с россиянином, если будет подтверждена его принадлежность к России.

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