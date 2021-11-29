Женщина с ребенком забралась на светофор на севере Москвы

Женщина с ребенком залезла на светофорный столб в Москве и отказывается слезать, сообщает в понедельник, 29 ноября, РЕН ТВ.

Инцидент произошел на перекрестке Череповецкой улицы и Алтуфьевского шоссе.

На место прибыли спасатели, чтобы снять людей со столба.

О причинах поступка женщины не сообщается. Также нет информации о возрасте ребенка.

В конце сентября кубинец Дуэнос Кордеро Гиран залез на конструкцию под крышей московского аэропорта Внуково. Он хотел улететь в Мексику, но его туда не пустили, после мужчина закатил истерику.

Спасатели сняли мужчину с конструкций аэропорта на носилках, после чего он был задержан правоохранительными органами. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.