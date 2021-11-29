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Украинский журналист заснял свой выстрел из гаубицы по ополченцам

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Против украинского журналиста Юрия Бутусова возбудили дело после стрельбы из гаубицы в Донбассе. Сам он назвал преследование местью президента Украины Владимира Зеленского, передает телеканал «Известия».

Президент Украины якобы недоволен пресс-конференцией, на которой журналист задал вопрос о Руслане Демченко — новом главе украинской разведки.

Ранее Бутусов снял на камеру свой выстрел по ДНР. На видео, которое оказалось в Сети, журналист открывает огонь в сторону ополченцев из гаубицы.

Дата съемки провокационного ролика не сообщается. При этом Бутусов не является действующим украинским военнослужащим. Кроме того, применение гаубиц запрещено Минскими соглашениями. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Бутусов не первый раз попадает в скандальные заголовки. Ранее журналист опубликовал видео применения беспилотника Bayraktar в Донбассе, что также запрещено Минскими соглашениями.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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