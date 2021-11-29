Вучич обвинил США в попытках выдавить Россию с газового рынка Европы

Власти США пытаются политическими методами выдавить Россию с газового рынка Европы, заявил 28 ноября президент Сербии Александр Вучич.

«У России есть проблема, о которой они не будут говорить, их пытаются политически вытеснить, чтобы у них не было газа в Европе. <...> Они (европейцы — Ред.) не пускают «Северный поток – 2» из-за давления Америки», — сказал он в эфире канала Pink.

По словам Вучича, Европе не хватает ежегодно около 70 млрд куб. м газа, при этом он напомнил, что по газопроводу СП-2 планируется пропускать 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее в этот день стало известно, что правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против «Северного потока – 2» в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета страны. Уточнялось, что действующая администрация Соединенных Штатов хочет предотвратить введение санкций в отношении компаний из ФРГ, связанных с СП-2.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.