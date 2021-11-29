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Двое сирийских военных ранены в результате обстрелов в Идлибе

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В результате обстрелов в сирийской провинции Идлиб двое военных САР получили ранения, сообщил 28 ноября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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«В провинции Идлиб в результате снайперского и артиллерийского обстрелов, произведенных террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранено двое сирийских военнослужащих», — сказал он на брифинге.

По словам замруководителя ЦПВС, боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) за последние сутки совершили восемь обстрелов в Сирии: четыре в провинции Идлиб и еще четыре — в Алеппо.

27 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что при взрыве автомобиля в сирийском городе Манбидж погибли двое детей и двое взрослых.

В конце октября террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска, в результате взорвался автобус. Жертвами стали как минимум 14 сирийских военных. Уточнялось, что автобус подорвался на двух минах, заложенных у Президентского моста, недалеко от гостиницы Дамароуз.

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