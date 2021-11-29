Мишель Обаму и Камалу Харрис назвали претендентами на пост лидера США

Названы фавориты демократов на президентских выборах в США в 2024 году, передает телеканал «Известия».

Если действующий президент не пойдет на второй срок, его место скорее всего займут женщины. В опросе Hill-HarrisX лидируют бывшая первая леди Мишель Обама и вице-президент Камала Харрис.

Больше всего симпатий у Харрис, ее поддерживают 13% опрошенных. Мишель Обама отстает, ее выдвижение одобряет 10%.

Фавориты пока существенно опережают других кандидатов. Ближайшие преследователи набирают только 5% голосов.

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