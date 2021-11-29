Систему страхования вкладов расширят на крупный бизнес

Систему страхования банковских вкладов планируется распространить на большую часть крупного бизнеса. Об этом сказано в новой редакции проекта основных направлений развития финрынка до 2024 года, подготовленной Банком России («Известия» ознакомились с документом).

Таким образом, в систему страхования должно войти большинство юридических лиц. При этом за ее пределами останутся организации, оказывающие финансовые услуги, и компании, для которых общий лимит страхового возмещения не будет существенным в масштабах их деятельности.

Кроме того, в систему страхования, согласно планам ЦБ, не попадут счета для учета денежных средств федерального бюджета, бюджетов регионов и государственных внебюджетных фондов (например, Пенсионного фонда). Банк России также оценит целесообразность расширения шкалы дифференцированных ставок взносов и корректировки оценки финансовой устойчивости банков — участников системы страхования вкладов.

Федеральный чиновник, осведомленный об инициативе ЦБ, сообщил «Известиям», что конкретные параметры ее реализации пока прорабатываются, поэтому он не стал называть возможные сроки реформирования системы. Как отметил еще один собеседник издания, наиболее вероятный сценарий — сохранение плоской шкалы максимального страхового возмещения на уровне 1,4 млн рублей.

Сейчас застрахованы депозиты физических лиц, малых предприятий, а также ряда НКО (в том числе религиозных организаций, благотворительных фондов, товариществ собственников недвижимости, потребительских кооперативов). В случае отзыва у банка лицензии они гарантированно получают свои средства в размере до 1,4 млн рублей. По трем обособленным категориям вкладов (например, по ряду счетов эскроу) максимальный размер выплат составляет 10 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Агентство влияния: в систему страхования вкладов хотят включить крупный бизнес