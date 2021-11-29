Шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Столичные» победили со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2), уточняет «Спорт-Экспресс».

Счет в матче открыл российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Он в 128-й раз в карьере забрасывает первую шайбу в игре. Автором победной шайбы стал защитник Дмитрий Орлов. Также на его счету голевая передача.

В составе «столичных» голами еще отметились белорусский нападающий Алексей Протас и защитник Джон Карлсон.

У проигравших шайбы забили Еспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер.

Ранее сообщалось, что матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» стал для российского форварда столичных Александра Овечкина 1219-м в лиге. Он вышел на 107-е место в НХЛ, сравнявшись по данному показателю с бывшим нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс» Эриком Нестеренко.

27 ноября Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по числу хет-триков (28). Он трижды поразил ворота соперников в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге для Овечкина. Всего этот регулярный чемпионат стал 17-м, в котором он оформил хет-трик.