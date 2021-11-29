Банки массово запускают новые способы перевода средств

Кредитные организации запускают альтернативные методы перечисления денег, которые не требуют введения номера телефона, карты или счета получателя.

Например, клиентам дали возможность переводить средства с помощью Bluetooth или AirDrop. Пользователь видит ближайшие устройства того же банка, у которых включена эта функция, и может отправить им деньги.

Другой новый метод – перечисление средств с помощью ссылки. Пользователь генерирует ссылку на списание у него определенной суммы и отправляет ее клиенту любого банка через месседжер или, например, по почте, и получатель сам указывает данные своей карты или счета, на который придут средства.

Эти три способа уже запустили в ВТБ, в СКБ-Банке возможность генерировать ссылку на перечисление денег ранее предоставили юрлицам и самозанятым, а в МКБ эта функция появится в следующем году, рассказали их представители.

В последнем также рассматривают введение переводов по Bluetooth и AirDrop. В «Дом.РФ» тоже работают над созданием альтернативных сервисов по переводу средств.

Технический директор ГК InfoWatch Андрей Бирюков увидел риски в системе отправки денег через ссылки между физлицами. По его мнению, мошенники могут использовать подмену платежных данных в объявлениях или сообщениях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переводная картина: банки запускают альтернативные сервисы перечисления денег