Банки массово запускают новые способы перевода средств
Кредитные организации запускают альтернативные методы перечисления денег, которые не требуют введения номера телефона, карты или счета получателя.
Например, клиентам дали возможность переводить средства с помощью Bluetooth или AirDrop. Пользователь видит ближайшие устройства того же банка, у которых включена эта функция, и может отправить им деньги.
Другой новый метод – перечисление средств с помощью ссылки. Пользователь генерирует ссылку на списание у него определенной суммы и отправляет ее клиенту любого банка через месседжер или, например, по почте, и получатель сам указывает данные своей карты или счета, на который придут средства.
Эти три способа уже запустили в ВТБ, в СКБ-Банке возможность генерировать ссылку на перечисление денег ранее предоставили юрлицам и самозанятым, а в МКБ эта функция появится в следующем году, рассказали их представители.
В последнем также рассматривают введение переводов по Bluetooth и AirDrop. В «Дом.РФ» тоже работают над созданием альтернативных сервисов по переводу средств.
Технический директор ГК InfoWatch Андрей Бирюков увидел риски в системе отправки денег через ссылки между физлицами. По его мнению, мошенники могут использовать подмену платежных данных в объявлениях или сообщениях.
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Переводная картина: банки запускают альтернативные сервисы перечисления денег