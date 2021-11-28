Боярский отреагировал на победу «Зенита» над ЦСКА в матче РПЛ

Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский 28 ноября прокомментировал победу питерцев в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

По его словам, матч был не слишком эффектный, однако при «неэффектной игре есть очень эффектный результат».

Боярский подчеркнул, что два безответных гола позволили «Зениту», лидирующему в турнирной таблице РПЛ, на четыре очка оторваться от второй строчки.

«Мало кто может бороться с «Зенитом». Мы прекрасно понимаем, что футбол — это зрелище. А его тут не было. Был только рациональный подход. Пускай это будет единственный минус в нашей команде.<...> «Зенит» не оступится и не допустит ошибок! Это исключено. Мы не упустим чемпионство. У команды из Санкт-Петербурга нет соперников», — приводит слова артиста «Спорт-Экспресс».

Боярский также положительно отметил голевой пас форварда питерцев Артема Дзюбы и назвал его полезным членом команды в любом матче.

Ранее в воскресенье «Зенит» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу. Гол на 34-й минуте забил бразильский форвард Клаудиньо. В добавленное время (94-я минута) Андрей Мостовой установил окончательный счет благодаря пасу Артема Дзюбы.

По итогам 16 туров «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. На второй строчке «Динамо» (32).