Овечкин вышел на 107-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» стал для российского форварда столичных Александра Овечкина 1219-м в лиге.

Таким образом он вышел на 107-е место в НХЛ, сравнявшись по данному показателю с бывшим нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс» Эриком Нестеренко.

Кроме того, Овечкин открыл счет в игре с «Каролиной». 36-летний россиянин в 128-й раз в карьере забрасывает первую шайбу в матче, пишет «Спорт-Экспресс». По этому показателю теперь он находится на третьем месте.

27 ноября Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по числу хет-триков (28). Он трижды поразил ворота соперников в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге для Овечкина. Всего этот регулярный чемпионат стал 17-м, в котором он оформил хет-трик.

22 ноября стало известно, что Овечкин обновил свою позицию в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен и смог выйти на 28-е место, обойдя результат завершившего карьеру шведского хоккеиста Матса Сундина. В активе Сундина — 1349 баллов, которые он заработал в 1346 матчах. В активе Овечкина на сегодняшний день 1350 очков по итогам 1216 матчей.