Погодные условности: развязка сезона WTCR в Сочи завершилась триллером

Как и во время сентябрьской гонки «Формулы-1», черноморское побережье встретило гостей почти штормовой погодой. Правда, в отличие от Льюиса Хэмилтона и компании, пилотам WTCR пришлось ехать в суровых условиях не несколько последних кругов, а оба воскресных заезда полностью. Капризы природы заставили понервничать даже уверенно лидировавшего в личном зачете Яна Эрлаше, избегавшего в эти выходные любого лишнего риска на пути ко второму чемпионству. В итоге прагматичный подход позволил французу досрочно защитить титул «короля» WTCR еще в первой гонке. Для этого 25-летнему пилоту Lync & Co хватило приехать шестым на фоне осечки главного конкурента — Фредерика Вервиша на «Ауди». По итогам 16 гонок на восьми этапах Эрлаше набрал 222 очка, опередив Вервиша на 21 балл.

Именно «Ауди» подходили к сочинскому этапу в статусе фаворитов и во время гонки ожидаемо не знали равных по скорости на прямых. Зато пилотажные отрезки трассы с их медленными и среднескоростными поворотами давались немецкой команде с трудом, особенно на мокром покрытии. Поэтому несмотря на отчаянную борьбу "борт в борт" сразу против нескольких соперников Вервиш смог довольствоваться лишь вице-чемпионством, финишировав третьим в полуденной гонке и вторым после обеда. А победа в обоих заездах сенсационно уплыла экипажам на «Купрах», чей сезон один из двух сегодняшних триумфаторов Роб Хафф справедливо назвал «ужасающим».

Отказ дворников и запотевшее стекло

Первая гонка воскресенья с укороченной дистанцией и реверсивной решеткой отметилась целой чередой случайностей, местами — с довольно серьезными последствиями. Уже на стартовом круге один из шести претендентов на титул Эстебан Гуэррьери попал в серьезную аварию, вылетев в отбойники четвертого поворота. В борьбе за третье место с Фредериком Вервишем пилот «Хонды» наехал на выкрашенную синей краской разделительную линию, обозначающую лимиты трассы, после чего машина аргентинца потеряла сцепление с асфальтом и волчком отправилась в барьеры. От столкновения с оградой ее частично вынесло обратно на трек прямо перед наезжавшим пелотоном, но коллегам удалось объехать Гуэррьери, избежав более серьезного инцидента. Тем не менее из-за большого количества обломков дирекция гонки первый раз за выходные выпустила сейфти-кар.

На рестарте, воспользовавшись неуклюжестью «Ауди» в поворотах, Жан-Карл Вернэ, прошел на своем «Хендэ» лидировавшего Жиля Магнуса. Но уже несколько кругов спустя у Вернэ в условиях дождя отказали дворники. Одновременно с этим прорыв начали пилоты «Купры»: действовавшие в тандеме Роб Хафф и Микель Азкона сначала буквально выжали с трассы того же Магнуса, а затем добрались и до его старшего напарника Вервиша. Обороняясь, лидер «Ауди» пробил левое колесо на машине Хаффа, но все же пропустил вперед Азкону. Испанец и стал победителем спринта, объехав на последнем круге окончательно потерявшего темп Вернэ.

Третьего места Вервиша оказалось недостаточно, чтобы продлить чемпионскую интригу до второй гонки. Приехавший шестым Ян Эрлаше стал досрочным чемпионом сезона-2021. Как стало известно после финиша, ехать французскому пилоту пришлось практически вслепую из-за запотевших стекол. На пресс-конференции по итогам этапа новоиспеченный двукратный чемпион мира, начинавший карьеру в туринге на «Ладе Весте», признался в любви к России и пообещал с удовольствием вернуться в Сочи через год на очередную гонку WTCR.

— Этап в Сочи стал очень классным опытом для меня и команды: мы победили в личном и командном зачетах. Это классно! Моя первая гонка в чемпионате мира WTCC (предшественнике WTCR) была в составе российской команды, а теперь я стал чемпионом на трассе в Сочи. Определенно точно, что теперь я буду любить Россию всегда. С нетерпением буду ждать возвращения в следующем году. Увидимся, Сочи, — сказал журналистам Ян Эрлаше.

Конфликты и аварии на трассе

Второй заезд проходил в немного более комфортных условиях при меньшем дожде, что добавило борьбы на трассе и, как следствие, новых инцидентов. Еще на стартовой прямой из гонки после столкновения с Аттилой Тасси выбыл Жиль Магнус. А после ухода с трассы машины безопасности титулованный Иван Мюллер допустил обидный просчет - четырехкратный чемпион мира не успел вовремя среагировать на оттормозившего его Микеля Азкону, заблокировал колеса и разбил обе машины.

— Очень разочарован, — в сердцах сказал сразу после инцидента Микель Азкона. — Не знаю, как можно ездить 15 лет, если ты Иван Мюллер, и совершать такие ошибки. Очень разочарован в нем. Он полностью уничтожил мою гонку, так что спасибо ему большое.

Правда, чуть позже Мюллер лично извинился перед пилотом «Купры» и конфликт был закрыт. Другой контакт с участием россиянина Кирилла Ладыгина из LADA Sport Rosneft и Бенца Болдиша на «Купре» завершился еще одной крупной аварией в знаменитом вираже вокруг площади с олимпийским факелом. «Веста» Ладыгина ушла в занос и неумышленно выбила машину венгра, пытавшегося пройти по внешнему радиусу. Кирилл смог продолжить гонку и финишировать 13-м, опередив своего партнера по команде Михаила Митяева. «Купра» Болдиша усеяла обломками весь поворот.

Но, пожалуй, самым обидным происшествием стал сход ветерана Габриэле Тарквини в его последней гонке в карьере. После столкновения с Жорди Жене итальянец критически повредил переднюю подвеску и до боксов его повез уже эвакуатор.

Финальную точку в сезоне поставил еще один бывший пилот «Лады» Роб Хафф, который во втором заезде смог избежать лишних «боданий» с соперниками и выиграл впервые с гонки в Японии 2018-го года. Таким образом этап в Сочи стал неожиданным триумфом для одной из самых незадачливых команд этого чемпионата.

— Это был ужасающий сезон, — сказал на пресс-конференции Роб Хафф. — Мы заслужили эти победы после такого года, где у нас было семь сходов. Какой же отличный способ завершить сезон. У нас была осечка, но мы справились и это блестяще.

Сезон WTCR уходит на каникулы, но спустя восемь месяцев гонщики серии вновь приедут в Россию. Напомним, в следующем году этап WTCR пройдет в Сочи 6-7 августа.