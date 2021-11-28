Резкий скачок цен в новом году прогнозируют в Германии

Германия готовится к резкому росту цен в новом году. Индексы инфляционных ожиданий находятся на рекордных уровнях. Поднять свои расценки могут сразу несколько отраслей, передает телеканал «Известия». Промышленность, строительство и торговля вынуждены реагировать на изменения у поставщиков. В стране дорожают полуфабрикаты, сырье и импортные товары. В октябре сталь, алюминий, лес и кофе выросли в цене на 60%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.