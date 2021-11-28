Барьер для прохождения в парламент Киргизии преодолели 6 партий

По предварительным данным, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент Киргизии преодолели шесть партий. Об этом 28 ноября сообщается на сайте ЦИК республики.

После подсчета 92,22% бюллетеней с автоматических считывающих урн партия «Ата Журт Кыргызстан» набрала 16,59%, «Ишеним» — 13,26%, «Ынтымак» — 10,55%, «Альянс» — 8,06%, «Бутун Кыргызстан» — 6,58%, «Ыйман Нуру» — 5,91%.

Отмечается, что на 22:40 по местному времени явка составила 32,61% — это 1 207 865 проголосовавших.

Ранее 28 ноября президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к политикам, призвав признать итоги парламентских выборов в республике. Также он подчеркнул, что прошедшие выборы были честными и прозрачными.

В Киргизии на выборах используются электронные избирательные урны. После окончания голосования они автоматически передают предварительные результаты на центральный сервер. Официальные итоги подведут на основе классического подсчета — вручную.

Депутаты Жогорку Кенеша (Верховного совета) седьмого созыва избираются по смешанной системе: 54 — по партийным спискам, 36 — в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам. Всего на 90 мест в киргизском парламенте — 1,3 тыс. претендентов.

Предыдущие парламентские выборы проходили осенью 2020 года и были признаны ЦИК недействительными ввиду многочисленных нарушений избирательного законодательства. Подведение их итогов обернулось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.