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Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство

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Консилиум врачей, которые занимаются мониторингом лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщила журналистам руководитель консилиума, глава организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани.

«По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия», — приводит ее слова ТАСС.

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Также Джишкариани отметила, что у него наблюдается и неврологическая симптоматика, и энцефалопатия Вернике, которая стала следствием голодовки.

Врач добавила, что Саакашвили необходимо пройти стационарное мультидисциплинарное реабилитационное лечение, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о том, что политику необходима помощь психолога и психиатра. При этом специалист отметил, что, вероятно, для оценки состояния потребуется подключение иностранных специалистов, и подчеркнул, что нельзя сказать о том, что «опасность миновала и всё хорошо».

Задержание Саакашвили состоялось 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. В тот же день он объявил голодовку.

Кроме этого, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

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