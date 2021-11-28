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Рабочий погиб в результате взрыва нефтепаров при консервации скважины в Ростовской области

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Рабочий погиб из-за взрыва нефтепаров при консервации скважины в Ростовской области. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

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Как сообщили в пресс-службе, взрыв нефтепаров произошел из-за нарушения технологического процесса при проведении консервации скважины на зимний период.

Уточняется, что трагедия случилась в 16:50 мск в поле в 5 км от населенного пункта хутор Русско-Власовский Морозовского район.

Отмечается, что в результате также пострадали два человека, один из них госпитализирован, второму была оказана помощь на месте.

Также, по данным ГУ МЧС по Ростовской области, к месту ЧП направили экстренные службы.

Ранее, 27 ноября, взрыв прогремел на территории завода боеприпасов в Дзержинске в Нижегородской области. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. После этого начался пожар. Площадь возгорания составила 900 кв. м. В результате ЧП два человека пострадали и были госпитализировали. Пожар на заводе был потушен в 13:57 мск.

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