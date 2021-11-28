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Основатель команды «Формулы-1» «Уильямс» умер на 80-м году жизни

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Основатель команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Фрэнк Уильямс умер в возрасте 79 лет. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщается на сайте «Формулы-1».

«Этим утром позвонила Клэр Уильямс, чтобы сообщить мне очень печальную новость о том, что ее любимый отец, сэр Фрэнк Уильямс, скончался», — сказал генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Уильямс основал гоночную команду в 1966 году, она получила название по его фамилии. Гонщики «Уильямс» впервые приняли участие в соревнованиях в «Формуле-1» в 1977 году. За все время выступлений пилоты команды становились чемпионами мира семь раз.

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