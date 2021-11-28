Шаг и надо: названы победители соревнования «Человек идущий»

В пресс-центре МИЦ «Известия» наградили победителей ежегодного всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий». Лауреатами конкурса стали команды с разных уголков страны — от Урала до Санкт-Петербурга. Всего в состязании в этом году приняли участие более 65 тыс. человек. Суммарно за месяц они прошли расстояние приблизительно равное двум экваторам солнца. Ежедневная ходьба помогает чувствовать себя лучше, справляться с невзгодами и нормализовать вес, отметили участники. О том, как шаги улучшают не только самочувствие, но и самооценку — в материале «Известий».

Шагающие люди

В воскресенье, 28 ноября, в пресс-центре МИЦ «Известия» прошла церемония награждения победителей всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий» в командном зачете. С 2019 года чемпионат проводит общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Минспорта. Основной этап состязания в этом сезоне проходил с 15 октября по 15 ноября.

— В этом году в соревнованиях приняли участие более 2 тыс. команд из всех регионов России. Это больше, чем 65 тыс. человек. Чемпионат традиционно проходит в пяти соревновательных программах. Уверен, что это самые массовые состязания в условиях пандемии в России, — сказал в приветствии идейный вдохновитель проекта, президент «Лиги здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия. — Я рад, что с каждым годом все больше и больше людей участвуют в нашем чемпионате. Поздравляю победителей и благодарю всех участников соревнований. Каждый из вас победитель в известном смысле этого слова.

Первое место в категории «Группы ЗОЖ» поделили три команды: «БРИЗ-Кронштадт» из Санкт-Петербурга, «Клуб 300» из Ленобласти и «Лидеры» из Нефтеюганска. Каждый их участник проходил минимум по 25 тыс. шагов в день. Среди корпоративных команд первое место разделили «МТС Центр – 21» и «РосПрофЖел ППО ЦППК на МЖД» из Москвы.

— Я всегда любила гулять, но с этими соревнованиями еще больше стала ходить пешком. Начала замечать, что после каждой прогулки чувствуется прилив сил и хорошего настроения. Кстати, всем участникам команды удалось похудеть. Одна из них сбросила 8 кг, — рассказала «Известиям» капитан команды «РосПрофЖел ППО ЦППК на МЖД» Анна Паулюконети.

Cамыми активными пенсионерами в этом году стали участники команды «Активное долголетие Коломна», победившие в номинации «Ветераны». А среди студентов больше всего шагов сделала группа «ФГБОУ ВО "Курский государственный университет"». Отличились и муниципалитеты — в этой номинации первое место заняли команды «Администрация Чучковского района» из села Назаровка Рязанской области и «ЗОЖ.31.Вал» из города Валуйки Белгородской области.

— На протяжении всего проекта, конечно, были разные эмоции, — призналась культорганизатор проекта «Активное долголетие» в Коломне Виктория Сухарада. — Были у некоторых и сомнения в начале, а сможем ли пройти. В основном участники нашей команды — это пенсионеры, а 25 тыс. шагов — не десять минут ходьбы по улице от магазина до дома.

Достигли звезд

C поздравлениями в адрес победителей соревнований обратились министр спорта России Олег Матыцин, председатель ФНПР России Михаил Шмаков, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и другие знаменитые спортсмены.

— Спорт — это неотъемлемая часть нашего существования. Спорт дарит красоту и молодость. А также заряжает нас жизненной энергией, дарит радость, силы, заряд каждый день и, конечно же, делает нас счастливыми. Дорогие мои чемпионы, мы вас искренне любим и радуемся абсолютно всем вашим успехам, Скорее к нам на пьедестал. Не волнуйтесь, Мы подвинемся, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина.

Цель соревнования — повысить ежедневную физическую активность россиян. Количество шагов каждого участника, пройденное им за день, суммируется с шагами других членов его команды. Команда-победитель выбирается по наибольшему среднему арифметическому значению пройденных шагов. Как подсчитали организаторы соревнований, за месяц команды сделали более 12,4 млрд шагов, то есть прошли свыше 9 млн км.

— Участники прошли расстояние, приблизительно равное двум экваторам нашего Солнца или диаметру звезды Беллатрикс, известной как «женщина-воин» в созвездии Ориона и отдаленной от Земли на 243 световых года, — рассказали они.

Ходьба полезна для людей любого возраста. Это одна из наиболее доступных ежедневных спортивных практик. Ходьба улучшает кровяное давление и липидный профиль, развивает мышцы, силу и выносливость, служит профилактикой и лечением диабета. К примеру, 10 тыс. шагов в день могут снизить риск развития этого заболевания на 5,5%, сказано на сайте проекта.

Как отметили ведущие награждения, скоро в России появится своя спортивная федерация по фоновой ходьбе и будет опубликован международный свод правил и кодекс соревнований. Ведь сам чемпионат уже вышел за пределы страны. Свои «идущие люди» уже есть в Англии, Франции, Ирландии, Италии, Испании, Польше и Белоруссии. Вполне возможно, что в следующем году чемпионат уже будет не всероссийским, а мировым, надеются организаторы.