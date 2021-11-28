Немецкий вирусолог заявила о способности экспресс-тестов выявлять штамм «Омикрон»

Лабораторный ПЦР-тест подтвердил штамм «Омикрон» в пробах вернувшегося из ЮАР жителя германской федеральной земли Гессен. Его также помогли обнаружить шесть антиген-тестов трех разных производителей. Об этом на странице в Twitter в воскресенье, 28 ноября, сообщила немецкий вирусолог Сандра Цисек.

«Антиген-тесты от трех производителей — Roche («Рош»), Siemens («Сименс») и Flowflex («Флоуфлекс») — также показали положительный результат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что анализы были взяты в субботу, 27 ноября, у туриста, который вернулся из ЮАР. На следующий день у него был обнаружен новый штамм коронавируса.

Как говорится в сообщении Цисек, это уже третий подтвержденный случай в Германии.

Ранее 28 ноября сообщалось, что в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили штамм «Омикрон».

Всего в страну несколькими рейсами прибыл 61 человек, до того как полеты запретили. Всех их поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19.

Также сегодня, 28 ноября, официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила то, что паника по поводу нового штамма коронавируса не имеет оснований в связи с отсутствием данных об эффективности вакцинной защиты от этого штамма.

Однако глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери накануне, 27 ноября, выразил обеспокоенность ввиду распространения нового штамма коронавируса. Он подчеркнул, что новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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