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Норвежская лыжница Йохауг победила в гонке преследования на этапе Кубка мира

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Лыжница из Норвегии Тереза Йохауг 28 ноября победила в гонке преследования на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в финском городе Рука.

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На втором месте расположилась шведская спортсменка Фрида Карлссон. За ней следует еще одна норвежская лыжница Хейди Венг, сообщает «Спорт-Экспресс».

Лучший результат среди россиян показала Наталья Непряева, занявшая 12-е место.

В этот же день на этапе Кубка мира в Финляндии победил российский лыжник Александр Большунов. При этом весь призовой пьедестал заняли российские спортсмены. Так, на втором месте расположился Сергей Устюгов, на третьем — Артем Мальцев.

Днем ранее норвежский спортсмен Стурла Легрейд победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Второе место занял другой норвежец Тарьей Бе, а третье — французский биатлонист Симон Дестье.

Самый лучший показатель среди российских спортсменов продемонстрировал Эдуард Латыпов, который занял седьмое место. На финише россиянин перепутал створы, из-за чего потерял время и ухудшил свой результат.

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