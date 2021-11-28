Певец Агутин назвал бесчеловечно внезапной смерть Градского

Российский музыкант Леонид Агутин назвал бесчеловечно внезапной смерть певца и композитора, народного артиста России Александра Градского.

Агутин отметил, что «очень по-разному» относился к Градскому. По его словам, певец был «невероятно талантливым и взбалмошным, умным и порой наивным, стариком и ребенком».

«В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович!» — написал он в своем Insagram 28 ноября.

Музыкант подчеркнул, что многое бы отдал за возможность еще раз пообщаться с Градским.

«Как ты мог, Саш Борисыч?! На кого я буду ворчать в кулуарах?! Кого любить и бояться?! Злиться и заискивать?! Прислушиваться и запоминать, делая вид, что и так все знаю?!. Я в гребаном шоке! Вы бы сказали: «Леня, не ругайся! Это моя роль». Не доиграли Вы свою роль, дорогой наш АБ», — указал Агутин.

В конце публикации артист попрощался с умершим и пообещал помнить его всегда.

О смерти Градского стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Российская певица Полина Гагарина выразила соболезнования семье и близким композитора. Артистка назвала народного артиста профессионалом в работе и душевным человеком.

Музыкант Александр Буйнов, который знаком с Градским еще с конца 1960-х, назвал умершего артиста правдорубом. Он подчеркнул, что композитор умел идти напролом.