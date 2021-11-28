В ПФР сообщили о повышении с 1 декабря пенсий у трех категорий россиян

Автоматическая индексация выплат с 1 декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров, сообщили в Пенсионном фонде России.

Так, повышение выплат распространится на граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Эту категорию граждан ожидает двукратное повышение пенсии — до 12 088,96 рубля, передает РЕН ТВ.

Также прибавку получат пенсионеры, работавшие до августа текущего года, но уволившиеся в последний месяц лета. С 1 декабря они начнут получать автоматическую прибавку к пенсии с доплатой за три месяца.

Третья категория граждан, претендующих на повышенные выплаты, — пенсионеры, подавшие заявления на перерасчет. Им также начислят автоматическую прибавку.

22 ноября правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат. Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснил, что россияне смогут подать заявку на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений на портале «Госуслуги».

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России 1 января 2022 года. Согласно нововведениям, утвержденным Министерством труда и социальной защиты, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше.

В октябре о том, какие льготы положены пенсионерам, «Известиям» рассказал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет» им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

Эксперт отметил, что пенсионеры не платят налоги на имущество, государство также освобождает пенсионеров от уплаты налогов с некоторых доходов, например с пенсий и социальных доплат к ним, а также с подарков от организаций. Кроме того, есть льготы по транспортному налогу и компенсация проезда к месту отдыха на территории России и обратно.