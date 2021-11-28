Певица Гагарина отреагировала на смерть композитора Градского

Российская певица Полина Гагарина выразила соболезнования семье и близким умершего композитора Александра Градского. Артистка назвала народного артиста профессионалом в работе и душевным человеком.

«Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать. Мои самые глубокие соболезнования семье и близким», — написала она на своей странице в Instagram 28 ноября.

О смерти Градского стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Музыкант Александр Буйнов, который знаком с Градским еще с конца 1960-х, назвал умершего артиста правдорубом. Он подчеркнул, что композитор умел идти напролом.

Российская певица Лариса Долина назвала смерть композитора страшной утратой. По ее словам, с уходом Градского ушла целая эпоха.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».